Coronavirus. Fabbri ringrazia i ferraresi: "La città dimostra coraggio, tenacia e grande senso civico"

Il messaggio del Sindaco di Ferrara sull'emergenza

"In questo momento complicato i ferraresi stanno dimostrando un grande senso civico e una grande capacità di fare squadra e voglio ringraziarli, uno per uno. Ringrazio a nome di tutti, i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che sono in prima fila e che si spendono per dare supporto anche psicologico a chi si rivolge a loro, ringrazio le forze dell'ordine sempre presenti sul territorio, i dipendenti pubblici che compiono ogni giorno il loro dovere per garantire il buon funzionamento dei servizi, i tanti volontari che non hanno mai mancato nel loro impegno di assistenza ai più deboli e ringrazio sentitamente anche tutti i lavoratori, gli imprenditori e commercianti che con tenacia tengono viva la città e la nostra economia. Sono particolarmente grato, come Sindaco, a chi quotidianamente si impegna a dare il meglio per la comunità e un pensiero particolare va alle persone che si trovano in quarantena a scopo precauzionale ai quali auguro di superare questo passaggio nel migliore dei modi. Anche davanti al Coronavirus, come in tutte le situazioni di emergenza, la cosa più importante è rimanere uniti. In questi giorni ho incontrato tutti i referenti delle associazioni e i rappresentanti delle categorie del territorio per ascoltarli e per condividere le strategie che dobbiamo e dovremo mettere in campo per fronteggiare l'emergenza e le sue conseguenze e lunedì prossimo, in apertura del Consiglio comunale, farò il punto, insieme agli eletti, sull'emergenza sanitaria".

Così il sindaco, Alan Fabbri si rivolge alla cittadinanza che si sta trovando ad affrontare, in questi giorni, l'emergenza da Covid-19.

Fabbri annuncia inoltre che "la seduta di lunedì sarà l'occasione giusta per fare partecipi tutti i consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione, della situazione che ci troviamo ad affrontare. Con una informativa ad inizio seduta illustrerò lo stato di applicazione delle indicazioni della Regione per fronteggiare l'emergenza e le scelte che la nostra amministrazione sta mettendo in campo per arginare gli effetti economici negativi su famiglie e imprese - conclude il sindaco - e sarà per me il momento per ringraziare tutti coloro che si stanno impegnando per superare questa difficile contingenza".