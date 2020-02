In partenza le demolizioni necessarie alla riqualificazione dell'area ex Mof- Darsena di Ferrara

Al via i primi interventi finanziati con i fondi del "Bando Periferie"

Saranno eseguiti in due fasi successive i lavori di demolizione di una serie di edifici dell'area cittadina dell'ex Mof- Darsena in partenza nei prossimi giorni.

La prima, e più ampia, fase di demolizioni sarà eseguita tra marzo e giugno 2020 e riguarderà una serie di strutture, tettoie, magazzini, palazzine, pavimentazioni e recinzioni non più in uso e incongrui con le destinazioni urbanistiche previste dal progetto di riqualificazione dell'intero comparto. Saranno interessate l'area della Darsena fronte fiume, gli edifici dell'ex casa del custode del Mof e dell'ex autorimessa comunale, un'ex cabina Enel, i magazzini dell'ex parcheggio Brunelli e altre strutture nell'area ex Mof e nell'ex parcheggio Pisa.

La seconda fase dei lavori è invece programmata per i mesi di dicembre 2020 e gennaio 2021 e prevede la demolizione dell'edificio in muratura, con accesso da via Darsena, che attualmente ospita anche l'associazione "Ricicletta", oltre a una serie di altre strutture adiacenti.

Gli interventi sono stati consegnati ufficialmente oggi, 27 febbraio 2020, dal Comune di Ferrara all'impresa aggiudicataria, la Consorzio Stabile Modenese Società consortile per azioni, che ha indicato come sua consorziata esecutrice la Frantoio Fondovalle Srl, e sono funzionali alla successiva realizzazione delle opere di riqualificazione dell'intera zona cittadina, finanziate con fondi della Presidenza del Consiglio dei Ministri assegnati al Comune nell'ambito del cosiddetto 'Bando Periferie'.

La spesa complessivamente prevista per tutte le demolizioni è di 1.300.000 euro, da finanziare con una parte dei fondi assegnati al Comune di Ferrara tramite il 'Bando Periferie' che ammontano complessivamente a 18 milioni di euro. Questi, sommati agli ulteriori 1,5 milioni di euro ricevuti dalla Regione nell'ambito di un bando sulla "Rigenerazione urbana", saranno interamente utilizzati dal Comune per la realizzazione, nei prossimi mesi, dell'ampio progetto di riqualificazione urbana dell'area dell'ex Mof e della Darsena di San Paolo.

Il programma operativo delle demolizioni:

(i numeri si riferiscono alle corrispondenti strutture indicate nell'immagine)

Prima fase:

MARZO 2020 - AREA DARSENA FRONTE FIUME

8. Tettoie con profilati in ferro e coperture in lamiera (in parte già rimosse)

16. Pavimentazioni, gradoni, muretti, percorsi pedonali, con strutture in c.a.

17. Struttura in pannelli sandwich e muratura (ex Circolo nautico ancora in uso) con pavimentazioni pedonali

20. Cordonate in cls di aiuole intervallate da pavimentazione in porfido

21. Canale portacavi ancorato alla banchina

7. Recinzione in muratura (in parte già crollata) dalla Darsena alla cabina Enel 10

APRILE 2020 - EDIFICI EX CASA CUSTODE MOF-EX AUTORIMESSA E CABINA ENEL

9. Palazzina (disabitata) in muratura e recinzione lungo via Darsena

10. Pertinenza abitativa, con tetto in eternit

12. Complesso con struttura in acciaio e muratura, copertura in cemento amianto (ex officina e autorimessa comunale)

14. Scheletro di tettoia con ex cabina Enel in muratura (dismessa) e un piccolo deposito del quale sono rimaste solamente le pareti in muratura

MAGGIO 2020 - EX BRUNELLI E PARCHEGGIO

13. 4 magazzini affiancati in ca con copertura ad arco (adibiti a deposito di materiali vari)

19. Pavimentazione del parcheggio a fianco magazzini ex Brunelli (in conglomerato bituminoso, comprendenti alcune aiuole verdi da mantenere)

GIUGNO 2020 - ALTRI INTERVENTI AREA EX MOF e PARK EX PISA

2. Edificio in muratura monopiano (Bar Pit Stop 2, ancora in esercizio)

3. Tettoia in cls (costituita da un corpo semicircolare in muratura di mattoni e da 4 pilastri in ca che sorreggono un solaietto di copertura)

4. Tratto di recinzione in muratura da Rampari di S. Paolo alla Palazzina Ex Mof (è il muro di confine tra l'area ex mof e corso Isonzo, nel tratto da Rampari S. Paolo all'edificio sede dell'Ordine Architetti; nel tratto successivo il muro rimarrà come nello stato attuale)

5. Palazzina in muratura (costruzione in muratura monopiano, ancora in uso ai dipendenti Tper)

6. Box in muratura (ex pesa) con parte interrata

18. Struttura in muratura (Magazzino Ferrara TUA)

Seconda fase:

DICEMBRE 2020-GENNAIO 2021

11. Edificio in muratura con copertura ad arco a spinta eliminata con locali interrati (alcuni locali sono in uso al Comune altri all'associazione Ricicletta)

15. Magazzinetti ad angolo in muratura e parziale copertura in cemento amianto, con tratti di recinzione in muratura su via Darsena