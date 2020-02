Emergenza Coronavirus. Attivato numero verde per la provincia di Ferrara: 800550355

L'Azienda USL di Ferrara attiva la linea a disposizione dei cittadini

A seguito dell'emergenza Coronavirus, oggi, martedì 25 febbraio, l'Azienda USL ha attivato un numero verde per la provincia di Ferrara a disposizione dei cittadini: 800550355.

Al numero rispondono 3 operatori del dipartimento di sanità pubblica per offrire informazioni e chiarire dubbi o indicare percorsi corretti di assistenza e cura.

Il numero verde prevede i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18;

sabato dalle 8.30 alle 13.

Un ulteriore linea telefonica diretta è stata istituita tra dipartimento di sanità pubblica e 118, per risolvere rapidamente le situazioni di urgenza/emergenza.

Il numero verde provinciale ferrarese rappresenta un'ulteriore disponiblità informativa per i cittadini, che si aggiunge al numero verde regionale 800033033, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18, e sabato dalle 8.30 alle 13.

Il numero dei soggetti in isolamento domiciliare con osservazione da parte del Dipartimento di sanità pubblica erano stamattina 21, ai quali se ne sono aggiunti 14 nel pomeriggio.

Tutti i referti dei tamponi pervenuti oggi sono risultati negativi.