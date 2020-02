Party Kong dentro al Castello Estense per il Carnevale

Sabato 22 febbraio a Ferrara il party itinerante

Sbarca per la prima volta al Castello Estense di Ferrara l'evento Kong, il piu' famoso party itinerante nei luoghi storici d'Italia. In occasione dell Carnevale, sabato 22 febbraio, dalle 21 Party Kong sarà a Ferrara.

Il format, che dal 2015 ha toccato numerose location di pregio in molte città dell'Emilia-Romagna, ha scelto gli imbacaderi e il cortile del Castello Estense per una bellissima festa di Carnevale dove sarà gradita (ma non obbligatoria) la maschera veneziana.

A farla da padrone in consolle, puntando sulla formula già rodata che unisce la musica a proiezioni e light design sempre differenti, sarà il dj resident Andrea Bassi coadiuvato dai Djs e produttori internazionali Uovo e Dino Angioletti. Una selezione musicale che passera' dalla musica elettronica fino al funk e alle sonorita' brasiliane.

Per chi non avesse ancora acquistato il biglietto in prevendita sarà possibile acquistarlo direttamente alla cassa in serata. Per informazioni: www.wearekong.it