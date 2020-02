Il Gruppo del Tasso festeggia dieci anni con Marescotti, Nori, Rumiz e Bonaveri

Eventi in programma venerdì 21 e sabato 22 febbraio

Il Gruppo del Tasso compie dieci anni e festeggia il traguardo venerdì 21 e sabato 22 febbraio, con due giorni in cui si succeranno intellettuali come l'attore Ivano Marescotti, gli scrittori Paolo Rumiz e Paolo Nori, e il cantautore Germano Bonaveri.

Domani, venerdì 21, Gianfranco Bettin e Maurizio Dianese inaugurano il Decennale del Gruppo del Tasso alle Librerie.coop del centro commerciale "Il Castello". Alle 18.00 i due autori presenteranno La strage degli innocenti (Feltrinelli) con il giornalista Stefano Lolli. La strage del titolo è quella di Piazza Fontana (1969), di cui si conosce tutto, ma che non ha avuto risposte chiare e definitive dal lungo e contraddittorio percorso giudiziario.

Sabato 22 febbraio, alle 10.00, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea è in programma una tavola rotonda. Durante la mattinata I Tassi si racconteranno tra sfide associative e imprese letterarie, a introdurre la giornalista Stella N'Djoku. Claudio Cazzola, Edoardo Penoncini e Matteo Pazzi presenteranno poi Govoniano. Annuario di critica e luoghi letterari (La vita felice, 2020) curato da Matteo Bianchi. Seguirà poi, alle 11.00, l'omaggio in versi di Roberto Pazzi La fuga da Ferrara.

L'attore Ivano Marescotti leggerà i poeti contemporanei da una selezione di Cinzia Demi, autrice del volume Ritratti di Poeta (Puntoacapo, 2019). E infine, lo scrittore Paolo Nori presenterà il suo libro I russi sono matti (Laterza, 2019) con la giornalista Camilla Ghedini.

L'ASSOCIAZIONE "IL GRUPPO DEL TASSO":

Il Gruppo del Tasso è un’associazione che nasce nel 2009 da un gruppo di amici appassionati di poesia e letteratura.

Oltre agli eventi homemade che hanno riscontrato un discreto seguito, come “GialloFerrara”, “Puntoevirgola” e la rassegna “In gran segreto”, durante la quale tappezzarono di poesie le strade della periferia, i Tassi hanno rivitalizzato prima il Museo del Risorgimento e della Resistenza poi quello di Storia Naturale favorendo gli stimoli di Museomix, hanno manifestato a favore delle biblioteche pubbliche, sono entrati nelle scuole tramite “La Compagnia del Libro”, il progetto di promozione della lettura che continua a tenere banco in Biblioteca Ariostea, hanno accolto il progetto Gemine Muse per i giovani artisti dentro le mura. L'associazione ha poi preso parte più volte a “Internazionale” e al Buskers Festival; in sostanza, il Gruppo del Tasso ha sempre creduto nelle risorse del proprio territorio di appartenenza e di chi lo abita.

"Abbiamo deciso - afferma la presidente dell'associazione Irene Lodi – di collaborare con altre realtà formative e culturali del ferrarese, a partire dalle scuole, in modo da essere parte integrante di una rete di sicurezza per i cittadini, specialmente per quelli in difficoltà. Fare volontariato significa anche questo, non solo accoglienza e gestione dei migranti; basta lasciarsi coinvolgere da un libro, a volte, per compiere un gesto rivoluzionario, specie se quelle pagine fanno riflettere chi si ha di fronte. Ecco perché il nostro focus è da sempre la difesa della narrazione."