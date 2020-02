Lavori sulla S.S. 16 Adriatica: senso unico alternato dal 25 febbraio

Interruzioni tra il km 81 ed il km 176

Lungo la Strada Statale 16 "Adriatica" sarà, nelle prossime settimane, istituito il senso unico alternato per consentire i lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali. Le interruzioni saranno in in tratti saltuari della lunghezza non superiore ai 300 m, tra il km 81 ed il km 176 della S.S. 16 Adriatica.

Anas, società che ha in gestione la strada statale, eseguirà i lavori dal 25 febbraio e fino al 10 aprile, ad esclusione dei giorni festivi.