In piazzetta Sant'Anna presto una targa per segnalare e ricordare la Cella del Tasso

Sarà apposta vicino all'ingresso della Cella e del busto in bronzo del poeta

Verrà apposta in piazzetta Sant'Anna la targa informativa in marmo che segnalerà la Cella del Tasso, vicino all'ingresso della Cella stessa e del busto in bronzo del poeta.

La targa conterrà il seguente testo, inciso con inchiostro di colore grigio: "Cella del Tasso. In quest'area sorgeva l'antico ospedale Sant'Anna dove il grande poeta Torquato Tasso fu relegato dal 1579 al 1586. Demolita la sua cella fu qui ricostruita nel Novecento evocandone suggestioni e atmosfere". ll testo sarà inoltre corredato dai loghi del Comune di Ferrara e della Ferrariae Decus.

L'affissione della targa è una delle proposte della Commissione cittadina per la Toponomastica e le Pubbliche onoranze che sono state ratificate oggi dalla Giunta e che saranno poi trasmesse alla Prefettura di Ferrara per le necessarie autorizzazioni. La targa è già stata autorizzata dalla Soprintendenza.