Rubava nelle auto in sosta, arrestato 64enne in piazzale San Giovanni

Aveva infranto i vetri delle auto per rubare gli oggetti all'interno

Aveva infranto i vetri delle auto in sosta per poter rubare gli oggetti all'interno, il ferrarese di 64 anni che nella giornata di ieri, lunedì 17 febbraio, è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato. L'uomo è stato sorpreso a rovistare nelle auto in sosta in p.le San Giovanni a Ferrara, dopo averne rotti i vetri dei finestrini.

Il 64enne è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato e denunciato per porto ingiustificato di chiavi alterati o grimaldelli, perchè trovato in possesso di un grosso cacciavite.