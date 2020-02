Una piattaforma online per facilitare l'accesso ai fondi europei

Presto online il portale "ProgettaFerrara"

Una nuova piattaforma web per incoraggiare lo sviluppo di partnership nel territorio ferrarese, così da poter accedere più facilmente ai fondi europei. Questo è ciò che si propone di fare www.progettaferrara.eu la nuova piattaforma, che sarà attivata nei prossimi giorni, nata grazie al progetto Re/ecap (ovvero la Rete Europa/Enti, Comuni, Associazioni Partner) che il Comune di Ferrara aveva candidato al bando 2019 della Regione Emilia Romagna per iniziative di promozione della cittadinanza europea.

Il nuovo portale "progettaFerrara" intende essere sia uno strumento di comunicazione dei risultati ottenuti, sia una fonte di aggiornamento per i cittadini e le realtà interessate, riguardo alle attività e alle notizie che ruotano intorno al mondo dei finanziamenti comunitari.

Il portale nasce inoltre per fornire uno strumento di raccordo, collaborazione e formazione per i soggetti che hanno sostenuto la candidatura e di cui, nel tempo, si auspica l'allargamento. Università, Camera di Commercio, Sipro e i Comuni di Ferrara, Cento e Copparo avranno, oltre allo spazio per pubblicare i propri progetti e le iniziative collegate, la possibilità di interagire in un sistema di community per intrecciare conoscenze e sviluppare azioni in sinergia.

Un duplice obiettivo, dunque: da un lato l'avvicinamento del pubblico alle possibilità garantite dalla comune appartenenza all'Unione Europea e alla conoscenza dei programmi; dall'altro, il sostegno al processo di institutional building, per rafforzare le capacità degli enti e offrire il sostegno necessario all'ampliamento dell'accesso alle risorse comunitarie.

Il progetto, che ha ottenuto circa 11.400 euro di risorse regionali, integrate da fondi comunali fino all'importo complessivo di circa 17mila euro, è stato promosso dall'Amministrazione comunale di Ferrara e in particolare dall'Ufficio Progetti Europei, voluto anche da Sipro Ferrara, dall'Università cittadina, dalla Camera di Commercio di Ferrara, e dai Comuni di Cento e di Copparo.

Tutti i dettagli e gli obiettivi dell'iniziativa sono stati illustrati oggi, 17 febbraio 2020, nella residenza municipale di Ferrara dall'assessore comunale ai Progetti Europei Alessandro Balboni, assieme a Alessandra Piganti e Erica Bisetto dell'Ufficio comunale Progetti Europei, a Chiara Franceschini di Sipro, Andrea Migliari della Camera di Commercio, e Daniele Zappi dell'Ufficio tecnico Energia e Ambiente del Comune di Copparo.

"L'obiettivo dell'operazione - ha precisato l'assessore Balboni - è quello di rilanciare la progettazione europea a Ferrara e nell'intera provincia anche attraverso questa nuova piattaforma online che, da un lato, offre una memoria storica con un database dei progetti già realizzati nel territorio e, dall'altro, intende offrire uno stimolo agli enti e ai soggetti ferraresi per la partecipazione a nuovi bandi europei, creando per questo reti di partenariato. In un momento storico come questo, con risorse sempre più scarse per i Comuni, è infatti assolutamente indispensabile cercare di cogliere quante più occasioni di finanziamento esterne, creando una rete virtuosa di enti e di prassi, vista anche la competizione sempre più serrata nella richiesta di fondi europei".

Lo scorso anno lo stesso bando regionale aveva portato alla pubblicazione della brochure Prove - Progetti e Valori d'Europa, che raccoglieva gli ultimi dieci anni di progetti sviluppati sul territorio.