Serata "Omaggio a Ennio Morricone": mercoledì 19 il concerto alla sala Estense

Marcelo Cesena al piano con i maggiori successi del compositore internazionale

Il Ferrara Film Festival, in collaborazione con Ferrara Film Corto, Festival delle Colonne Sonore e Associazione Culturale Operiamo, organizza il concerto "Omaggio a Ennio Morricone" in programma mercoledì 19 febbraio, alle ore 21.00, presso la Sala Estense di Ferrara.

Ennio Morricone, pluripremiato autore di molte delle più belle colonne sonore del cinema mondiale, sarà il protagonista della performance musicale al pianoforte del brasiliano Marcelo Cesena. Il pianista proporrà un concerto suddiviso in due parti: nella prima ripercorrerà i grandi successi cinematografici del grande compositore, partendo da "Nuovo Cinema Paradiso", passando per "The Mission" e terminando con "Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto". Nella seconda parte l'artista condividerà con il pubblico l'influenza della musica di Ennio Morricone, nella sua esperienza come compositore.

A presentare la serata sarà Paolo Garbini, socio fondatore di UpStage Fico.

L'ingresso al concerto "Omaggio a Ennio Morricone" sarà a offerta libera (consigliata 10€), per prenotare i posti è possibile scrivere un'email all'indirizzo segreteria@ferrarafilmfestival.com

Il ricavato della serata sarà devoluto a Fondazione Acaref di Ferrara, un'associazione che si occupa di atassia spinocerebellare, un punto di riferimento importante per questa patologia.​

Giorgio Ferroni, Vicedirettore del Ferrara Film Festival, ha commentato: "Questo è uno dei tanti progetti che stiamo mettendo a punto, anche grazie alla collaborazione con più realtà. Come Ferrara Film festival vogliamo contribuire a dare una bellissima immagine di Ferrara all'esterno. La quinta edizione del Festival partirà con importantissime novità, come la partnership con Italo Treno, e il patrocinio di Anica"