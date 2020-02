San Valentino a Ferrara: gli appuntamenti per la festa più romantica dell'anno

Cena romantica in Castello, visita a Palazzo Diamanti e la quarta edizione della “Love Walk”

In occasione della giornata di San Valentino, oggi a Ferrara sono tantissimi gli appuntamenti per festeggiare in coppia.

Cena Romantica al Castello Estense

Una meravigliosa cena romantica in una location esclusiva: gli Imbarcaderi del Castello Estense. Una serata all’insegna dell’amore e del romanticismo, accompagnata da un bellissimo spettacolo messo in scena da “I Muffins”. La serata inizierà alle 20.30 e sarà contornata da romantiche sorprese per tutti i partecipanti, da un piccolo caudeux per le signore. Info e prenotazioni per la cena (35€ a testa) al 3495878324.

Palazzo dei Diamanti: Promozione 2x1 San Valentino

In occasione della giornata di San Valentino, venerdì 14 febbraio, Palazzo dei Diamanti propone l'apertura straordinaria fino alle ore 22.30 (chiusura biglietteria alle ore 22.00). I visitatori che si presenteranno in due avranno diritto, a partire dalle ore 18.00, alla promozione del 2x1 San Valentino sul biglietto intero d'ingresso alla mostra De Nittis e la rivoluzione dello sguardo.

In questa serata, alle ore 21.15, è in programma una visita guidata per singoli visitatori con ritrovo nel giardino di Palazzo dei Diamanti 15 minuti prima dell’orario di inizio del tour.

Per questa iniziativa, i biglietti non sono prenotabili. Inoltre, la promozione 2x1 San Valentino è disponibile solamente in biglietteria. La prenotazione della guida è obbligatoria e si può effettuare scrivendo a visitamostraferrara@gmail.com oppure contattando il numero 333 1581942 (dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00).

Domenica 16 Febbraio: Ferrara Love Walk

Quarta edizione della “Love Walk”, una camminata dell’amore e della solidarietà organizzata per l’associazione “ADO” che si terrà domenica 16 Febbraio, in occasione del weekend di San Valentino.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Fondazione ADO, che si occupa da anni di fornire cure palliative di elevata qualità alle persone con patologie oncologiche o con altre patologie croniche evolutive in fase avanzata a domicilio, in ambulatorio e in hospice, prendendosi cura in modo globale del paziente e dei famigliari.

Tutti i partecipanti riceveranno un palloncino a forma di cuore da attaccare al polso e da portare durante la camminata. Costo 10€.

Programma della giornata:

- Ritrovo alle ore 10.30 davanti al Duomo dopo aver ritirato il palloncino al nostro info point alla gelateria "Era Glaciale" in corso Martiri della Libertà

- Partenza alle ore 10.45

- Giro Podistico (non competitivo) di circa 5 km, passando per Corso Martiri, Viale Cavour fino al Belvedere per salire sulle mura, percorrere le mura fino alla “Casa del Boia”, quindi scendere, arrivare in Ercole I D’Este ed arrivare di nuovo in corso martiri

- Rientro alle 11.45 circa

- Dolce Sorpresa al rientro da ritirare in gelateria

E' possibile iscriversi: al Punto Wind in piazza Trento e Trieste, all'agenzia FEshion Eventi (dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13), oppure on line scrivendoci alla mail prenotazioni@feshioneventi.it o sul sito https://feshioneventi.it/prodotto/love-walk/

E fino a domenica 16 febbraio continua l'iniziativa “Carlo Mayr in Love”. In occasione della festa dell'amore, via Carlo Mayr si ricopre di un tetto di cuori, grazie all'iniziativa “Carlo Mayr in Love”, un'installazione artistica finalizzata a tematizzare la via e l'adiacente piazza verdi, durante la settimana più romantica dell'anno.