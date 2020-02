La nuova Giunta di Stefano Bonaccini

10 assessori, Davide Baruffi sottosegretario

Sono stati comunicati ieri, 13 febbraio, i nomi che comporranno la nuova Giunta Bonaccini, la quale si insedierà, come riportato da Il Resto del Carlino, dopo l'avvio formale della nuova legislatura pervisto per il prossimo 28 febbraio, giorno in cui si insedierà la prima seduta dell'Assemblea legislativa regionale.

Assessori e deleghe

Sanità: Raffaele Donini (vicepresidente uscente)

(vicepresidente uscente) Ambiente e Protezione Civile: Irene Priolo

Lavoro: Vincenzo Colla (vicesegretario della Cgil)

(vicesegretario della Cgil) Cultura: Mauro Felicori

Vicepresidente; Welfare e Patto per il Clima : Elly Schlein

: Elly Schlein Bilancio: Paolo Calvano (segretario regionale del Pd)

(segretario regionale del Pd) Turismo, Infrastrutture e Trasporti: Andrea Corsini

Montagna e Pari Opportunità: Barbara Lori

Scuola e all'Università: Paola Salomoni

Agricoltura: Alessio Mammi

Sottosegretario alla presidenza della Giunta: Davide Baruffi.

Stefano Bonaccini si riassegna le deleghe alla programmazione Fondi Europei, Autonomia, sicurezza e legalità, Ricostruzione post sisma e sport.

La nuova Giunta è quindi composta, oltre che dal presidente e dal sottosegretario, da dieci assessori, di cui sei uomini e quattro donne.

Il Commento del Sindaco di Ferrara

"Alla nuova giunta regionale faccio le mie congratulazioni e un sentito augurio di buon lavoro. Le cose da fare per dare a tutti i territori il valore che meritano sono ancora tante, ma siamo certi che troveremo, nella nuova amministrazione dell'ente, tutta la collaborazione necessaria per far crescere la nostra città e la nostra provincia". Così il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, commenta l'insediamento della nuova giunta della regione Emilia Romagna.

"In particolare sono lieto della nomina di Paolo Calvano ad assessore al Bilancio. Al di là delle diverse posizioni politiche ho sempre avuto con Paolo un rapporto personale franco e sincero che ci ha permesso, in diverse occasioni, di collaborare condividendo come obiettivo il bene cittadini".