Per piazza Verdi e zone limitrofe, firmata dal Sindaco la nuova Ordinanza

In centro storico sanzioni per il consumo e il trasporto di alcolici dall'1.30 fino alle 7.30

Firmato oggi, giovedì 13 febbraio, dal Sindaco Alan Fabbri l’Ordinanza per “una corretta fruibilità” di piazza Verdi, piazza Travaglio e delle vie del centro storico di Ferrara. La nuova Ordinanza in materia di sicurezza e tutela del decoro e della vivibilità urbana impone, da oggi e fino al 30 giugno 2020, il divieto di consumare, detenere e trasportare bevande alcoliche dall’una e mezza alle 7.30 del mattino, al di fuori delle aree di dehors e distese con i tavoli degli esercizi regolarmente autorizzati.

Illustrando gli elementi essenziali del documento, il vicesindaco Nicola Lodi ha affermato: "Non siamo contro la movida dei giovani ma desideriamo tutelare sia i residenti sia gli utilizzatori di quegli spazi pubblici".

Queste limitazioni riguarderanno le seguenti vie e piazze del centro storico ferrarese: Piazza Giuseppe Verdi, via Carlo Mayr tratto che va dall'intersezione con la via Scienze all'intersezione con la via Giuoco del Pallone; via delle Scienze; via delle Volte, tratto che va da via San Romano a via Giuoco del Pallone, vicolo del Leocorno, via delle Peschiere Vecchie; via Camaleonte; via Spronello; via Castelnuovo; via Carri, vicolo dei Chiodaiuoli; via San Romano; via Piero Gobetti (la cosiddetta piazza Gobetti) e Piazza del Travaglio.

La trasgressione all’ordinanza comunale è punita con una sanzione da € 50,00 ad € 300,00. L’organo accertatore inoltre, contestualmente alla contestazione della condotta illecita, dispone l’allontanamento del trasgressore. In caso di recidiva, la sanzione è raddoppiata.

"Questa ordinanza è il frutto di un lavoro approfondito basato sugli incontri con le associazioni di categoria e i residenti - ha affermato il vicesindaco Lodi illustrando gli elementi essenziali del documento - che ci hanno chiesto di intervenire per risolvere situazioni di vivibilità della zona particolarmente critiche. In questo modo cerchiamo di rendere sicure e correttamente fruibili vie e piazze della città per tutti i cittadini, bambini, adulti e anziani". "Ora tutte le forze dell'ordine città - ha contiinuato Lodi - hanno gli strumenti per ristabilire una situazione di vivibilità e convivenza civile. Stiamo anche verificando le condizioni tecniche per potenziare il sistema di videosorveglianza con l'aggiunta di una nuova telecamera".