Restyling per via Borgo dei Leoni: lavori previsti entro l'estate 2020

La richiesta partita dai commercianti della via

Restyling in vista per una delle vie più rinomate del centro storico: Borgo dei Leoni. La riqualificazione urbana riguarderà un tratto importante di via Borgo dei Leoni, fino alla chiesa del Gesù.

"Esprimiamo soddisfazione per l'intervento del Comune, venendo così incontro alle richieste dei nostri soci che abbiamo coordinato nelle scorse settimane" - ha commentato il presidente provinciale di Ascom Confcommercio Ferrara, Giulio Felloni - si tratta di un arteria tra le più rappresentative del contro storico e necessitava di un intervento. Un esempio piccolo ma concreto di rigenerazione urbana per dare nuova attrazione ad una via tra le più rinomate di Ferrara".

"Abbiamo dato una risposta tangibile e tempestiva ad una legittima esigenza espressa dai commercianti che ci avevano interpellato nelle scorse settimane - dichiara dal canto suo Andrea Maggi, assessore ai Lavori Pubblici - un intervento, che siamo riusciti a far rientrare nel programma del Decoro Urbano, con un importo di 125mila euro e con tempi di intervento già previsti entro l'estate di quest'anno. Si interverrà su entrambi i marciapiedi realizzati con materiali di pregio e nel rinnovo del decoro urbano. La collaborazione fra Pubblico e Privato da i suoi frutti", ha concluso l'assessore.