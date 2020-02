All'Ospedale di Cona potenziato il personale infermieristico in pronto soccorso

Sono in corso anche le procedure di assunzione per 12 operatori socio-sanitari

Per far fronte al grande lavoro di attività clinico-assistenziale, legato sia all’afflusso di pazienti in Pronto Soccorso sia all’aumento della disponibilità di posti letto per pazienti più gravi, l’Ospedale S. Anna a Cona ha potenziato il proprio personale con 6 infermieri impiegati in Pronto Soccorso.

L’importante carico di lavoro affrontato negli ultimi tempi dall’ospedale di Cona ha infatti reso necessario adottare ulteriori soluzioni per garantire l’iniziale valutazione e presa in carico delle persone nell’area dell’emergenza–urgenza. Tutto questo non solo per assicurare un’adeguata assistenza ai cittadini ma, contestualmente, per supportare gli operatori sanitari nello svolgimento della propria attività.

I 6 infermieri sono stati, momentaneamente, reclutati tra il personale già impiegato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.

Intanto sono in corso le assunzioni a tempo indeterminato già disposte utilizzando la graduatoria del Pubblico Concorso. E, oltre all’incremento del personale infermieristico, sono in corso anche procedure di assunzione di 12 Operatori Socio Sanitari, così da potenziare il personale in alcune aree di degenza.