Spal-Sassuolo: i provvedimenti in vigore in occasione della partita

La partita in programma domenica 9 febbraio alle 12.30 allo Stadio Paolo Mazza

In occasione della partita di calcio SPAL - SASSUOLO in programma domenica 9 febbraio 2020 alle 12,30, verranno adottati i provvedimenti di viabilità mirati a garantire un corretto e sicuro afflusso dei tifosi, sia ospiti che locali, allo stadio "Paolo Mazza" di Ferrara.

Invariate le aree riservate alla sosta dei veicoli delle tifoserie ospiti di corso Vittorio Veneto, da corso Piave a via Poledrelli, di via Cassoli nel tratto che adduce al corso Isonzo e di via Fiume nel tratto compreso tra il civico 7 e via Cassoli. L'accesso a tali aree avviene dal corridoio di corso Piave mentre l'uscita dalla via Cassoli su corso Isonzo.

In tutte le aree interessate ai dispositivi di viabilità, vige il divieto di sosta dalle 7, mentre le operazioni di allestimento delle aree esterne allo stadio inizieranno alle 5.

Pertanto, i cittadini sono invitati al rispetto della segnaletica.

In occasione di questa partita verranno ampliate le aree di sicurezza esterne all'impianto sportivo mediante la realizzazione di sbarramenti alle intersezioni Viale IV Novembre/Corso Piave, Viale IV Novembre/Via Cassoli, Via Paolo V/Via Casteltedaldo e Via Ortigara/Via Poledrelli. All'interno di queste aree dalle 9.00 e sino al termine delle operazioni di deflusso dei tifosi sarà vietata la circolazione dei velocipedi ad eccezione dei soli residenti con possibilità di ricovero del mezzo all'interno di un'area privata.

Come di consueto, per agevolare i soli residenti, viene istituito il parcheggio straordinario di Piazza XXIV Maggio (anello interno dell'acquedotto) dalle 20.00 di sabato 8 febbraio alle 20.00 di domenica 9 febbraio.

I tifosi locali potranno sostare i veicoli nel viale IV Novembre che, chiuso alla normale circolazione veicolare, sarà di fatto a fondo chiuso con sbarramento all'intersezione con la via Niccolini; si ricorda pertanto che l'accesso e l'uscita dovrà avvenire esclusivamente da viale Cavour.

Gli stessi tifosi potranno utilizzare anche la via Darsena (tratto compreso tra la via San Giacomo e l'intersezione tra via IV Novembre/via Ippolito d'Este), anch'essa a fondo chiuso con accesso ed uscita dalla via San Giacomo, con possibilità di sosta anche in adiacenza del cordolo centrale rialzato. Un apposito varco consentirà il collegamento tra le due carreggiate.

L'afflusso dei tifosi locali allo stadio, dovrà avvenire esclusivamente dal lato viale IV Novembre ovvero sfruttando le vie Ortigara, Fortezza o Paolo V, poiché il transito sarà inibito già dalle intersezioni corso Isonzo/corso Piave, corso Isonzo/via Cassoli e corso Isonzo/Monte Nero.

Ogni settore dello stadio sarà raggiungibile esclusivamente seguendo percorsi ben definiti. Dalla via Fortezza potranno transitare solo i tifosi locali che intendono raggiungere la curva est. L'accesso alla tribuna potrà avvenire solo dal Corso Piave lato via Ortigara, pertanto tutti i tifosi provenienti da sud verranno indirizzati a questo settore seguendo la via Paolo V.

La curva ovest sarà accessibile solo dalle vie Piave e Cassoli lato IV Novembre.

Per raggiungere la gradinata nord le vie da seguire saranno via Cassoli lato IV Novembre e via Ortigara lato Poledrelli.

Per quanto riguarda i residenti verranno agevolati sia in ingresso che in uscita dall'area sottoposta a presidio, compatibilmente con il movimento delle tifoserie.

Dal varco via Paolo V/piazza XXIV Maggio potranno transitare i veicoli degli autorizzati muniti di apposito permesso rilasciato dalla Soc. Spal srl.

Tali veicoli potranno sostare su entrambi i lati del tratto della via Paolo V che adduce alla via Fortezza e della stessa via Fortezza sino all'intersezione con la via Casteltedaldo. Alla sosta dei predetti autorizzati è destinata anche la via Casteltedaldo con possibilità di sosta a pettine nel tratto compreso tra la via Fortezza e la Piazza XXIV Maggio.

Le aree destinate al parcheggio disabili sono individuate nelle vie Ortigara e Paolo V con ingresso rispettivamente da via IV Novembre/Cassoli o Poledrelli e da viale IV Novembre/Piave.

Dalle 10.00 saranno in vigore tutti i provvedimenti di viabilità previsti in occasione dell'evento sportivo.

Si ricorda inoltre che per garantire un corretto e veloce deflusso dei tifosi ospiti, il percorso a loro riservato sarà inibito alla circolazione veicolare per il tempo necessario al loro transito. Le vie interessate sono il corso Isonzo, la via Darsena (da Isonzo a IV Novembre), la via Ippolito d'Este e la via Mulinetto (da Ippolito d'Este ad Argine Ducale).

Al momento del transito dei tifosi ospiti, anche ai pedoni sarà inibito l'attraversamento del corso Isonzo con sbarramenti presidiati posti nella via Podgora (all'intersezione con la via Fiume) e nella via Agnelli (intersezione con la via Gorizia).

Si sconsiglia ai tifosi locali di utilizzare il parcheggio dell'Ex Mof, ovvero di seguire le disposizioni del personale in servizio prima di raggiungerlo.

Ai cittadini locali si consiglia invece di utilizzare percorsi alternativi, al fine di evitare possibili incolonnamenti.