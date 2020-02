Per la settimana di S. Valentino via Carlo Mayr si ricopre di un tetto di... cuori

"Carlo Mayr in Love”, un'installazione artistica per via Mayr e Piazza Verdi

In occasione della festa dell'amore, che si festeggia il 14 febbraio nel giorno di San Valentino, via Carlo Mayr si ricopre di un tetto di cuori, grazie all'iniziativa “Carlo Mayr in Love”, un'installazione artistica finalizzata a tematizzare la via e l'adiacente piazza verdi, durante la settimana più romantica dell'anno.

Dal 9 al 16 febbraio si potrà passeggiare lungo la via del centro storico di Ferrara ammirando la distesa di cuori luminosi sospesi, e fermarsi in piazza Verdi dove si troverà il maxi cuore rosso, cornice per le foto romantiche, che gli organizzatori invitano a pubblicare sulle proprie pagine social con l'hashtag #carlomayrinlove ❤️

Il progetto è organizzato dall'associazione Mayr Verdi con il patrocinio del Comune di Ferrara e con il supporto di FEshion Eventi. Le attività che hanno sponsorizzato l'installazione sono: Semplisce, Messisbugo, La Maison, Apelle, XI comandamento, Strabar, Estense Motori.