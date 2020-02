Nuovo Regolamento di iscrizione e accesso agli asili nido e scuole d'infanzia del Comune: le modifiche

Per NUCLEO FAMILIARE si fa riferimento alla famiglia anagrafica.

Per NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE si fa riferimento alle situazioni in cui vi sia un unico genitore od esercente la responsabilità genitoriale: vedovo/a, affidamento esclusivo con provvedimento della Autorità Giudiziaria, riconoscimento del bambino da parte di un solo genitore o abbandono del minore da parte di uno dei genitori accertato in sede giurisdizionale.