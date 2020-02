A Ferrara riprese tv per la versione tedesca de "Il contadino cerca moglie"

Una settimana per le riprese delle principali vie e piazze del centro storico

Ci saranno anche immagini di Ferrara e del suo territorio nella prossima edizione tedesca del programma televisivo Il contadino cerca moglie. La troupe del programma sarà infatti in città dal 5 al 13 febbraio prossimi per effettuare alcune riprese delle principali vie e piazze del centro storico.

Come da indicazioni della Giunta comunale, la troupe della tv tedesca potrà usufruire del supporto logistico e organizzativo del Servizio comunale Promozione del territorio oltre che del pass per l'accesso e la sosta dei mezzi in ztl.