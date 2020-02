Esposte le nuove linee operative per l'accesso alla ZTL

Novità per le consegne ai negozi, software e meno traffico con le “Cargo Bike”

Le nuove linee operative relative alle modalità di accesso in ZTL sono state oggi, martedì 4 febbraio, illustrate dal vicesindaco e assessore comunale alla Mobilità, Sicurezza e Frazioni Nicola 'Naomo' Lodi.

Durante l'incontro con la stampa, Lodi ha tracciato gli elementi operativi essenziali che porteranno l'Amministrazione comunale a varare entro il 2020 il nuovo Regolamento per l'accesso alla ZTL, con particolare riferimento - ha sottolineato - "all'attivazione del varco elettronico in Corso Martiri della Libertà, l'utilizzo di vetrofanie a rilevazione automatica, la possibilità di richiedere i permessi on line, le tariffazioni differenziate in base agli orari di accesso, l'attivazione di servizi cargo-bike, l'unificazione degli uffici Ztl e permessi invalidi nella sede di via Marconi".

Queste le linee in programma, intanto il nuovo regolamento è stato ulteriormente sospeso per "consentire una congrua pianificazione e attuazione del rilascio dei nuovi contrassegni e delle modalità del loro rilascio". Il provvedimento era stato infatti approvato dal Consiglio Comunale del 16 luglio del 2019 che ne prevedeva l'entrata in vigore il 1° luglio 2019, ma una successiva Delibera del Consiglio Comunale dell'8 luglio lo aveva sospeso. Tale sospensione sarebbe dovuta terminare a gennaio: era stata posta come data di entrata in vigore del nuovo regolamento il 31 gennaio 2020.

Il periodo di sospensione è dato oltre alla necessità dell'Amministrazione comunale di effettuare alcuni approfondimenti sui temi del provvedimento (sentendo anche le associazioni di categoria per la convalida definitiva)", anche dal fatto che "l'Amministrazione comunale ha dovuto perfezionare gli atti per l'acquisto dell'hardware, attivare i vari permessi necessari per dare attuazione al nuovo Regolamento e avviare la formazione degli operatori".

"A queste operazioni non ancora completate si aggiunge la necessità di procedere alla rivisitazione del 'Regolamento per il rilascio delle concessioni di aree di parcheggio riservate ai disabili nel Comune di Ferrara e modalità operative di rilascio del contrassegno', alla luce dell'incremento della richiesta di permessi per disabili temporanei e alle difficoltà applicative riscontrate nel monitoraggio dei permessi rilasciati.

Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, resta vigente il "Nuovo regolamento per l'accesso e la circolazione dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato e nelle Aree Pedonali Urbane" (approvato nel 2002 e modificato l'ultima volta nel 2011).