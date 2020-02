Torna la manifestazione enogastronomica "Retrogusto"

Dal 5 al 9 febbraio al Mercato Coperto di Ferrara

Ritorna, per la seconda edizione e con una formula rinnovata, grazie alla realizzazione di una nuova zona dedicata ai giochi, Retrogusto...mercato e cucina, la manifestazione enogastronomica di Dodicieventi in programma dal 5 al 9 febbraio al Mercato Coperto di Ferrara. Non solo buon cibo ma anche svago e divertimento grazie ai momenti di gioco da trascorrere fra calcino, flipper, trionfo e briscola.

Dalla buona riuscita delle 4 giornate dell'edizione del 2019, per questa edizione sarà realizzato un soffitto di vigna (chiaramente non vera ma in tessuto) per creare un ambiente particolare e nello stesso tempo per mantenere basso il calore; l'ambiente sarà infatti riscaldato per rendere gradevole la permanenza degli ospiti di Retrogusto.

Nell'area del Mercato Coperto di Ferrara dal 5 al 9 febbraio si potranno trovare aree di ristorazione del territorio ferrarese, che proporranno menù tipici, ma anche elaborati per un retrogusto sicuramente particolare. Cinque giorni alla riscoperta del buon cibo e del buon bere con la possibilità di portarsi a casa qualcosa da poter cucinare, e magari anche un buon vino o una buona birra da degustare nella tranquillità della propria casa.

Novità di questa edizione sarà l'area dedicata allo svago e al divertimento, un pò come si faceva una volta nei bar o nei circoli. Si potrà giocare a Calcino e a Flipper, fare una partita a carte per una briscola o un trionfo. E proprio per restare in tema dell'evento gastronomico, La Dodicieventi in collaborazione con Dino Marsan e Orsatti Group, mette in campo un Torneo di "Trionfo" a 8 coppie, con l'utilizzo di queste carte da gioco parrticolari realizzate per l'appunto da Dino Marsan, dove i simboli non saranno quelli tradizionali, ma il Pampapato, il Pane, la Salama da sugo e i Cappellacci. Sarà possibile iscriversi alla mail dell'organizzazione: infododicieventi@gmail.com.

Da mercoledì 5 Febbraio a pranzo, fino a domenica 9 Febbraio,i punti di ristorazione allestiti all'interno del Mercato, saranno a disposizione del pubblico. Saranno coinvolte anche le attività che già esistono al Mercato Coperto. Questo per fare in modo che l'evento possa diventare davvero un "Mercato con Cucina" per un coinvolgimento delle persone in una location che merita di essere vissuta.

L'interno del Mercato diventerà "Piazza del Retrogusto", dove potersi accomodare in una delle aree di ristorazione, sia per l'ora del pranzo che della cena, o per fare un aperitivo con gli amici e stare in compagnia fino alle 2:00 di notte con buona musica di sottofondo per un buon "Retrogusto". L'inaugurazione ufficiale è prevista per Mercoledì 5 Febbraio alle ore 18.30 per il momento dell'aperitivo.

Le attività della ristorazione che si potranno trovare a Retrogusto sono: Ristorante Pizzeria Pucceria Basilico, Trattoria La Romantica, Street Burger Gourmet, Reditriglie, Pasta Fresca Nonna Ines, Bar Cafè Saint Etienne, Birrificio Artigianale Big Hop, Birreria Pub Club Weizen, Trattoria Antichi Sapori, Enoteca Cantina Enoducale, Frutta e Verdura F.lli Ferrari e Marco Bolognesi.