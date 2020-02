Lavori alla Torre dell’Orologio: modifiche alla circolazione in corso Porta Reno

Provvedimenti in vigore martedì 4 febbraio fino alle 17

Domani, martedì 4 febbraio 2020, lavori di messa in sicurezza e pulizia della Torre dell'Orologio nel centro storico di Ferrara. Per consentire i lavori, dalle 8 alle 17, salvo avverse condizioni meteo, il tratto di corso Porta Reno tra via Amendola e piazza Trento Trieste sarà chiuso al transito nella sola corsia di marcia con direzione verso piazza Trento Trieste. Il transito in entrambe le direzioni sarà consentito nella corsia di marcia opposta, a senso unico alternato (a vista).

I lavori rientrano tra gli interventi attualmente in corso, per conto del Comune di Ferrara, per la riparazione e il miglioramento strutturale post sisma della Torre dell'Orologio.