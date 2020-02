Aperto anche martedì 4 febbraio, il Jazz Club Ferrara presenta "Here And Now"

Il progetto della cantante statunitense Erin Bode

Aperto anche martedì 4 febbraio, il Jazz Club Ferrara presenta, dalle ore 21.30, Here And Now, progetto della cantante statunitense Erin Bode accompagnata da Alessandro Presti alla tromba e Marco Grillo alla chitarra. Al Torrione San Giovanni di via Rampari, per l’occasione, a partire dalle ore 20.00, il wine bar propone Charcuterie: eccellenze gastronomiche e vini delicati.

Non appena abbracciato il jazz, Erin Bode ha riscosso ampi riconoscimenti. Il suo repertorio consta di standard tratti dal Songbook americano e di originali che viaggiano tra pop, rock e folk. Dotata di una voce capace di esprimere mille sfumature, Bode ha compiuto quel processo di maturazione che l’ha portata a esprimersi ad alti livelli, come dimostra appieno l’ultimo Here & Now: un manifesto ampio e completo delle sue qualità.

Avvicinatasi alla musica grazie al padre, Erin Bode si è laureata alla Webster University di St. Louis (Minnesota) pubblicando di lì a poco il suo primo album, Requests, che - oltre alla meritata visibilità - le ha valso un contratto con l’etichetta St. Louis Maxjazz. A questo sono seguiti numerosi concerti e svariate apparizioni in programmi televisivi della CBS e Fox News. Ad oggi Bode ha all’attivo otto dischi che, insieme alla sua band, ha presentato negli Stati Uniti, in Giappone e in Sudafrica.

Per la cena consigliata la prenotazione.