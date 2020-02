"L’eterna lotta" di Andrea Montuschi vince la terza edizione di Ferrara Film Corto

Miglior cortometraggio sul tema #CLIMATECHANGE

Il cortometraggio L’eterna lotta di Andrea Montuschi è il vincitore della terza edizione di Ferrara Film Corto.

Il premio, costituito da una somma pari a 500€ e da una targa, è stato assegnato al cortometraggio “per la poeticità dello sviluppo del racconto, l’espressività e la riuscita dell’intero impianto scenografico, fotografico, e recitativo”.

A stabilirlo una Giuria di esperti presieduta dal regista Franco Piavoli e composta da Gaetano Capizzi, Direttore del Festival CinemAmbiente di Torino, dallo scenografo ferrarese Lorenzo Cutuli, dall’attrice e regista Karin Proia e dall’attore e produttore Raffaele Buranelli. La giuria ha eletto vincitore il cortometraggio di Montuschi dopo aver visionato le diciassette opere ammesse in concorso.

A Candidato n. 3 di Corradino Janigro è stato invece attribuito il premio per la miglior sceneggiatura (300€ e Targa), mentre a La foresta perduta di Niccolò Voltolini e Francesco Biscaglia è stata assegnata la targa del Comune di Ferrara per il miglior documentario.

Premio per il miglior attore o attrice (targa di Ascom Confcommercio Ferrara) all’attrice Francesca Cellini del cortometraggio Apocalypse di Andrea Cecconati.

Altri premi assegnati: targa FEDIC al miglior Montaggio a Across the universe di Andrea Moneta, targa ADCOM per la migliore Fotografia a Emanuele Genduso, direttore della fotografia di Life evolution ecology: genesis diretto da Antonio Pesce e targa Apollo Cinepark, per la migliore Opera Prima a 99,9% di Achille Marciano.

I premi sono stati consegnati nel corso di una Cerimonia di premiazione, svoltasi alla Sala Estense e presentata dall’attrice Karin Proia, Madrina del Ferrara Film Corto 2020, e dall’attore ferrarese Stefano Duo. Alla premiazione ha fatto seguito la proiezione del film “Una gita a Roma” primo lungometraggio diretto da Karin Proia, che lo interpreta insieme alla figlia Tea e al marito Raffaele Buranelli, produttore. Nel cast anche Claudia Cardinale e Philippe Leroy.