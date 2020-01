Presentato il nuovo marchio turistico "Ferrara feel the event"

Un brand che raccoglie una selezione di appuntamenti per attrarre nuovi visitatori a Ferrara

Si chiama "Ferrara feel the event", ed è il marchio che connoterà d'ora in poi le iniziative di svago e i momenti culturali e artistici della città destinati ad attrarre e coinvolgere nuovi visitatori e turisti. Un marchio turistico specificatamente pensato per il turismo degli eventi è il progetto lanciato dall’amministrazione comunale di Ferrara: Ferrara feel the event sostituirà il vecchio marchio “Ferrara Terra e Acqua”.

Il progetto, promosso attraverso una pubblicazione e un video diffuso su social e piattaforme digitali, comprende tutti gli appuntamenti che si ritiene abbiano una capacità di attrarre nuovi flussi di pubblico a beneficio di tutto il tessuto imprenditoriale della città. Sotto il nuovo marchio sono raccolte una selezione degli appuntamenti che si ritiene abbiano la capacità di attrarre nuovi e sempre maggiori flussi di pubblico a beneficio di tutto il tessuto imprenditoriale della città.

“Con il nuovo corso, - ha affermato l’assessore Matteo Fornasini - vogliamo confermare gli appuntamenti storici della nostra città, come ad esempio Ferrara Buskers Festival o Internazionale a Ferrara (che sarà riproposto ma ampliato e valorizzato) accostandovi altri momenti, da Monsterland che abbiamo sperimentato lo scorso halloween con un ottimo successo di pubblico, alla nuovissima operazione "un artista chiamato Banksy", alla data di "Radio Bruno estate" in città a cui stiamo lavorando proprio in questi giorni.

“Grazie alla proposta di momenti di svago e di interesse culturale che possano incontrare il gusto di fasce crescenti di visitatori e cittadini si potrà ampliare l'offerta turistica del nostro territorio e migliorare sempre più la nostra immagine all'esterno. E questo grazie ad una città che sta dimostrando, a fianco dell'Amministrazione comunale fortemente impegnata sul progetto, di fare squadra mettendo in rete tutte le sue eccellenze”, ha continuato l’assessore.

Presentati anche i materiali promozionali, per i quali volutamente è stata fatta la scelta di realizzare prodotti di respiro ampio, non legati alla sola programmazione dell'anno in corso, rimandando al portale turistico www.ferrarainfo.com/it/ferrara per tutte le informazioni di dettaglio del calendario 2020. Il sito avrà una sua collezione dedicata agli eventi brandizzati Ferrara Feel the event, sarà costantemente in aggiornamento e alimenterà una campagna costante di promozione digitale sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram Città di Ferrara.

Il video è stato prodotto, per la prima volta, a cura del nuovo ufficio comunicazione digitale del Comune, che grazie agli investimenti tecnologici e alle risorse umane assegnate ha permesso di risparmiare i fondi di un eventuale contratto esterno e dirottare parte del budget sulla pubblicità degli eventi nei canali social.