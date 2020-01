Giorno della Memoria: medaglia d'onore alla memoria a cittadino ferrarese internato nei lager nazisti

A Palazzo dei Diamanti la cerimonia

Nell’ambito delle manifestazioni celebrative del Giorno della memoria, questa mattina si è tenuta, nel Salone d’Onore della Pinacoteca Nazionale di Palazzo dei Diamanti, la cerimonia di consegna della medaglia d’onore alla memoria conferita dal Presidente della Repubblica al signor Giuseppe Marzola, cittadino ferrarese internato nei lager nazisti di Dachau e di Buchenwald durante il secondo conflitto mondiale, dove morì come internato civile. La cerimonia si è svolta alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose della provincia e di una nutrita rappresentanza di giovani studenti e docenti delle scuole secondarie superiori della provincia estense.

Nel corso della cerimonia, un quartetto di studenti del Conservatorio “Girolamo Frescobaldi” di Ferrara ha eseguito l’Inno di Mameli e alcune composizioni create dal musicista jazz tedesco Heinz Jakob “Coco” Schumann, all'interno del campo di concentramento di Terezìn.

Prima della consegna dei riconoscimenti al familiare dell’insignito, il Prefetto di Ferrara è intervenuto ricordando che “Quest’anno in occasione del ventennale dell’istituzione del Giorno della Memoria, abbiamo ospitato Furio Colombo, intellettuale e giornalista che, da parlamentare, con impegno e passione civile, ha ispirato ed è riuscito a far approvare all’unanimità, il 20 luglio 2000, la legge 211 sulla memoria dell’Olocausto. Insieme abbiamo condiviso riflessioni sull’importanza che può avere, ancora oggi, celebrare questa giornata e su come la memoria debba servire ad aiutarci a costruire il futuro…. Abbiamo il dovere - ha consluso Campanaro - di intendere il Giorno della Memoria non semplicemente come una ricorrenza, in cui si medita sopra una delle più grandi tragedie della storia, ma come invito, costante e stringente, all’impegno e alla vigilanza”.