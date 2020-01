Regionali. Le preferenze in provincia di Ferrara: vince Marcella Zappaterra

Primo e secondo posto per il Pd, alla Lega il terzo posto

Voto di preferenza: la top 10

La provincia di Ferrara vede al primo della preferenza la candidata del Pd Marcella Zappaterra con 5.406 voti. Secondo posto per Marco Fabbri (Pd): il sindaco di Comacchio riceve infatti 2.927 preferenze; segue al terzo posto, con 2.537 voti, il Sindaco di Bondeno, l'esponente della Lega Fabio Bergamini.

I primi tre della circoscrizione di Ferrara hanno ricevuto abbastanza voti da essere stati eletti nel Consiglio dell'Emilia Romagna. I due sindaci di Comacchio e Bondeno dovranno dunque dimettersi per il Il nuovo Consiglio regionale. Andrà in viale Aldo Moro, anche se eletta nella circoscrizione di Bologna, anche la candidata di Emilia-Romagna Coraggiosa Ethel Elena Schlein, arrivata quarta in provincia di Ferrara con 2.227 voti.

I seguenti nella lista per ordine di voto decrescente sono:

Marco Petazzoni (Lega) 2.125 voti; Simonetta Renga (Pd) con 1.148 voti; Edoardo Accorsi (Bonaccini Presidente) con 1.070 voti e, decima in classifica, Alberto Bova (Bonaccini Presidente) con 1.007 voti.