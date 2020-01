Elezioni regionali: in Emilia-Romagna vince Stefano Bonaccini

Governatore uscente avanti di 7 punti nei dati reali

Con lo spoglio delle schede ancora in corso, l'exit poll finale segna Stefano Bonaccini vincitore delle elezioni regionali in Emilia-Romagna. Con il 91% della copertura, Bonaccini si attesta al 51,64%, mentre Lucia Borgonzoni al 43,62%, Simone Benini, il candidato del Movimento 5 Stelle, al 3,6%.

Per il Comune di Ferrara i dati, per le sezioni scrutinate, vedono la candidata della Lega in testa con il

48.29% e Bonaccini al 47.64%.

Il dato più sorprende riguarda le affluenze. Grande affluenza al 67,67% a livello regionale, per il Comune di Ferrara il 66,95% di votanti si sono recati oggi ai seggi per scegliere il presidente della Regione Emilia-Romagna e per il rinnovo del consiglio regionale. Un boom di affluenze che segna un netto distacco dai numeri che si erano registrati alle ultime elezioni regionali, nel 2014 i ferraresi che avevano votato erano stati solo il 37,37%.