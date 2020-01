Elezioni regionali: a mezzogiorno affluenza al 24,81%

I dati per il Comune di Ferrara

Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 in tutta la Regione per scegliere il nuovo presidente dell'Emilia-Romagna e il Consiglio Regionale. Alle 12.00 il dato sull'affluenza per il Comune di Ferrara si registra al 24,81% con 26.842 votanti. La città estense è in linea con i dati regionali, dove alle 12.00 l'affluenza era al 23,82%.

Rispetto alle scorse elezioni regionali del 2014, l'affluenza è in forte ascesa: nelle precedenti consultazioni, il dato di mezzogiorno si era infatti fermato all’11,58%.

Alle 19.00 è attesa la prossima rilevazione sull'affluenza al voto.