Al voto domenica 26 gennaio. Le informazioni utili

Elezioni regionali, seggi aperti dalle 7 alle 23

Domenica 26 gennaio si vota per l'elezione del presidente della Regione Emilia-Romagna e per il rinnovo del consiglio regionale. A Ferrara si voterà in 407 sezioni. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 e potranno votare i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ferrara che avranno compiuto il 18° anno di età entro il 26 gennaio 2020. Gli elettori che si troveranno nel seggio alla scadenza dell’orario stabilito saranno ammessi a votare. Tuttavia, al fine di evitare affollamenti nelle sezioni elettorali nell’imminenza dell’orario di chiusura, è consigliabile recarsi a votare nelle prime ore della mattina o del primo pomeriggio.

E’ previsto che i dati sulle affluenze siano rilevati alle 12, alle 19 e a chiusura dei seggi.

Documenti per votare

Per votare gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale, unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia. Per chi avesse bisogno di un duplicato della tessera elettorale. L'ufficio elettorale del Comune di Ferrara sarà aperto anche domani, sabato 25 gennaio, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, e il giorno del voto Domenica 26 gennaio dalle ore 7:00 alle ore 23:00

