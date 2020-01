In piazza Sacrati al via il rifacimento della pavimentazione

Dal 27 gennaio in via Garibaldi modifiche alla circolazione

Prenderanno il via lunedì 27 gennaio 2020 i lavori programmati dal Comune per il rifacimento del lato sud di piazza Sacrati (all'esterno dell'area di parcheggio, nell'area antistante l'edicola e la piadineria) e nel tratto di via Garibaldi tra via Croce Bianca e via Vegri. I lavori comprenderanno il rifacimento delle porzioni di pavimentazione stradale in cubetti di porfido.

Per consentirne l'esecuzione, fino a fine lavori il transito veicolare su via Garibaldi, proveniente da corso Isonzo, sarà indirizzato, nei tratti interessati dall'intervento, all'utilizzo di una sola porzione di carreggiata delimitata.

Nel tratto di via Garibaldi tra via Croce Bianca e via Boccacanale di Santo Stefano sarà invertito il senso unico di marcia con obbligo di svolta a destra all'intersezione con Boccacanale di Santo Stefano. Il parcheggio di piazza Sacrati sarà accessibile solo da via Spadari.

In piazza Sacrati i tratti stradali fronte civici dispari e fronte civici pari saranno a doppio senso di circolazione, ed entrambi a fondo chiuso.

Il transito pedonale e ciclabile sarà garantito solo in condizioni di massima sicurezza.