Ferrara Film Corto: il festival di cortometraggi dedicato al cambiamento climatico

"Doc in Tour – Documentari in Emilia-Romagna" promuove per il quarto anno la proiezione di documentari nei cinema della regione, valorizzando le sale d’essai quale luogo privilegiato per la visione del cinema documentario, un genere che vede crescere di anno in anno l’interesse del pubblico e della critica. La rassegna, che si svolgerà a Ferrara presso la Sala Boldini dal 6 al 20 maggio, propone al pubblico quattro documentari che toccano alcuni dei temi più sentiti della contemporaneità