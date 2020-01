I candidati M3V di Ferrara incontrano i cittadini

Domani a Ferrara, Cento e Mesola

I candidati del M3V per la provincia di Ferrara, che alle elezioni regionali di domenica sostengono la candidatura a presidente di Domenico Battaglia, sono in questi giorni impegnati nelle piazze, nei pressi dei centri commerciali e negli incontri con le associazioni della provincia.

Domani, giovedì 23 gennaio, dalle 16.30 il capolista Simone Berti sarà con alcuni attivisti in Piazza Municipale per incontrare i cittadini e parlare di libertà di scelta vaccinale e scuola. Contemporaneamente Eufemia De Biasi sarà invece presso il centro commerciale Bennet di Cento.

Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità intende eliminare la documentazione vaccinale quale requisito di accesso ai nidi e alla scuola dell’infanzia e incentivare i centri educativi e ludici volti all’accoglienza di tutti i bambini. Più in generale vuole fermamente promuovere una scuola che permetta di fornire conoscenze prima che competenze, sviluppare le capacità di apprendimento e il pensiero critico, valorizzare le attitudini individuali, favorire il lavoro di gruppo collaborativo e non competitivo, stimolare la capacità di empatia verso tutti gli esseri viventi, siano essi umani, vegetali o animali.

Domani sera, un altro dei candidati, Mirko Marighella, parteciperà al confronto proposto da Agesci e che si terrà nella biblioteca comunale di Mesola.