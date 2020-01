Oggi Salvini a Comacchio e Goro

Il leader della Lega nel ferrarese in sostegno della candidatura di Borgonzoni

Questa mattina, lunedì 20 gennaio, a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna, il leader della Lega Matteo Salvini torna nel ferrarese per il tour elettorale in sostegno alla candidata della Lega per la presidenza regionale, Lucia Borgonzoni.

La prima tappa della mattinata è alle 8.45 al Bar Liberty di piazza Folegatti nel centro storico a Comacchio. Seconda tappa, verso le 10, al Lido Estensi, per una visita alla cooperativa Logonovo.

Il tour si conclude a Goro, per un incontro con i cittadini in via Suncini Campetto alle 11.15.