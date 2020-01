Bonaccini a Ferrara per la chiusura della campagna provinciale

Domenica 19 gennaio in Piazza Verdi

Nella serata di domenica 19 gennaio, in Piazza Verdi a Ferrara il presidente uscente della Regione Emilia-Romagna e candidato per le prossime elezioni del 26 gennaio, Stefano Bonaccini terrà la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per la provincia di Ferrara. Per l'ultimo incontro ferrarese prima delle elezioni in Piazza Verdi è stato organizzato un aperitivo e dj set.

Bonaccini sarà nel pomeriggio, alle ore 17.30, a Comacchio per un incontro pubblico, che si terrà al Ponte degli Sbirri in via Agatopisto.