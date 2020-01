Winter Wonderland: weekend di chiusura con i Mates e carnevale in maschera

Domenica 19 gli YouTubers Mates

Domenica 19 gennaio, a Winter Wonderland - Natale in giostra, il più grande luna park indoor d’Italia, continua la sfida tra gli YouTuber del momento iniziato la settimana scorsa con i Valespo: questo weekend sarà il turno dei Mates!

Se il weekend conclusivo di Winter Wonderland ha nei Mates la propria punta di diamante, il programma si apre, però, già sabato 18 con 20.000 metri quadrati di padiglioni pieni di giostre e attrazioni non-stop: il brucomela, il tagadà e gli autoscontri, i gonfiabili, la Dark House con fantasmi, vampiri e mummie, e il labirinto degli specchi. Il grande rullo Water Ball per rotolarsi in acqua senza bagnarsi, la gondola della Piccola Venezia e Il Castello di Aladino, con scivoli, palline e percorsi a ostacoli. Itappeti elastici e il Jumping, dove saltare e fare evoluzioni in aria. I giochi a premio e a gettone. E poi il Winter Circus, il circo senza animali (11.45 e 17.30), e alle 15.45 il teatro dei burattini. A ciclo pressoché continuo anche il truccabimbi e la baby dance con gli animatori e la mascotte Winterello; laparata dei personaggi dei cartoni, con i quali ballare e farsi un selfie; lo show delle bolle di sapone giganti e quello di micro-magia; la caccia al tesoro e gli atelier creativi.

Ad attendere i visitatori c’è, inoltre, “Il Mercatino delle Mamme”, che sabato e domenica propone alle famiglie con bambini interessanti offerte su passeggini, lettini, giocattoli e libri, abbigliamento (per i piccoli e premaman), seggiolini per auto, carrozzine, accessori per neonati, arredamento per camerette, culle e dispositivi di baby control.

L’ora del collettivo Mates – Anima, St3pny, SurrealPower e Vegas – scocca alle 15.00 di domenica 19, quando il quartetto di under 30 che in pochissimi anni, tra uno sketch e un videogioco, ha superato l’impressionante quota di sei milioni e mezzo di seguaci, si lascerà contemplare, abbracciare e immortalare dai propri fan.

Alle 17.30 di domenica 19 comincia, infine, Winter Carnival, cui spetta il compito di chiudere il sipario su Winter Wonderland numero 7, festeggiando in maschera il carnevale dei bambini.

Informazioni al sito www.winterwonderlanditalia.com