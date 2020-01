Nidi di parassiti infestanti segnalati nel territorio di Ferrara

Per il parassita è prevista la lotta obbligatoria

Sono apparsi in questi giorni, su numerosi esemplari di conifere nel territorio comunale di Ferrara, i nidi della 'processionaria del pino', un parassita per il cui controllo è prevista la lotta obbligatoria, regolata dal 'Decreto 30 ottobre 2007 - Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa'.

I nidi si trovano in particolare sui pini neri e silvestri. I nidi sono in questo periodo ben visibili sulla chioma degli alberi infestati, soprattutto nelle porzioni esterne, assomigliano a grossi batuffoli di cotone bianco sulla punta esterna dei rami più alti dell'albero. I tecnici dell'Ufficio Verde del Comune di Ferrara consigliano, una volta individuati i nidi, di tagliare i rami della pianta interessati dall'infestazione e distruggerli bruciandoli. Essendo questa operazione pericolosa è consigliato affidare l'intervento a ditte specializzate.

Nel sito del Servizio Fitosanitario della Regione Emilia Romagna è possibile approfondire l'argomento: https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/fitosanitario/temi/avversita/schede/avversita-per-nome/processionaria-del-pino