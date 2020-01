Le unità cinofile "fiutano" marijuana nascosta in un cassonetto

Dentro una zaino trovati circa un etto e mezzo di marijuana

Rinvenuta droga nascosta in un cassonetto da parte delle unità cinofile del Corpo di Polizia Locale, nella serata di sabato scorso durante le attività di controllo antidroga.

La sostanza è stata fiutata dai cani nell'area verde attrezzata compresa tra corso Piave e via Nazario Sauro: i cani addestrati hanno concentrato la loro attenzione alla base di un cassonetto dei rifiuti dell'isola ecologica.

Non riscontrando nulla nelle vicinanze ma continuando i cani a segnalare la presenza di stupefacenti, i conduttori della Polizia locale hanno iniziato ad ispezionare l'interno del cassonetto.

Rovistando tra i rifiuti hanno così rinvenuto uno zainetto in stoffa rosso con all'interno sei contenitori di plastica, di cui uno termosaldato, contenenti circa un etto e mezzo di una sostanza che, verosimilmente, era marijuana. I successivi esami hanno confermato la qualificazione della sostanza sospettata, che è stata quindi posta sotto sequestro.

"Questo è il segnale che la Polizia Locale è presente sul territorio ed è una forza importante per contrastare lo spaccio di droga - ha commentato il vicesindaco e assessore comunale alla Sicurezza e Frazioni -. Continueremo così tutti i giorni e in tutte le zone di Ferrara per rendere questa azione sempre più capillare ed efficace".