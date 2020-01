Nel fine settimana a Palazzo Roverella

Apre le porte la quinta edizione di Bacco a Palazzo, mostra mercato per conoscere, degustare e acquistare vini, che si terrà a Ferrara sabato 18 e domenica 19 gennaio 2020, dalle 10 alle 20. A ospitare i vignaioli provenienti da tutta Italia saranno le splendide sale del Palazzo Roverella (corso Giovenca 47), residenza rinascimentale incastonata nel centro della città estense.

L'iniziativa, che si avvale del patrocinio del Comune di Ferrara, è organizzata da Adelaide Vicentini e Pasquale Travagli (Osteria degli Ulivi) con la collaborazione di CNA Ferrara, Assicurazioni Generali e AIS (Associazione Italiana Sommelier).

La manifestazione porterà a Ferrara le fantastiche espressioni che i territori italiani sanno offrire, in una grande festa del vino e del cibo che avvicinerà produttori, appassionati e operatori. All'interno della manifestazione, nel cortile del Palazzo, è prevista la realizzazione dell'Angolo del gusto, spazio dedicato alla gastronomia, dove le aziende avranno la possibilità di far conoscere i loro prodotti.

Sabato 18 gennaio alle 21 all' hotel Duchessa Isabella in via Palestro 70 si terrà inoltre una "cena con il produttore", serata di alta gastronomia in abbinamento con i vini dei produttori, che neracconteranno la storia, dal campo alla tavola. Occorre prenotazione.

Per informazioni: www.baccoapalazzo.com