Continua il tour di Marcella Zappaterra nel ferrarese

Appuntamenti a San Martino e Gambulaga

A poco più di una settimana dalle elezioni regionali del prossimo 26 gennaio, Marcella Zappaterra prosegue il tour elettorale nella provincia di Ferrara.

In mattinata sarà a San Martino, frazione dell’area sud del Comune di Ferrara, per incontrare residenti ed esercenti locali. Alle 19.30 la candidata Pd al Consiglio regionale sarà a Gambulaga, suo paese di provenienza, per un’iniziativa pubblica alla Sala Italia.

“I volontari del Pd di Portomaggiore hanno organizzato per domani quella che hanno chiamato Festa per l’Emilia-Romagna. Sono davvero contenta di tornare nella mia Gambulaga, dove sono cresciuta, personalmente e politicamente” commenta Zappaterra.