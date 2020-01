Un documentario dalla Scuola Vancini per i 100 anni dalla nascita di Fellini

In onda sabato 18 gennaio su Rai 2

Questo sabato, 18 gennaio 2020, in seconda serata su Rai 2, alle ore 23.30 circa, andrà in onda il documentario dedicato ai cento anni dalla nascita di Federico Fellini. Una replica sarà trasmessa domenica 19 gennaio alle ore 9.30 circa, sempre su Rai 2.

Gianfranco Angelucci, sceneggiatore e amico di Fellini, racconterà alcuni aneddoti inediti del grande regista riminese, ritornando nei luoghi cari d’infanzia di Federico bambino.

Ai festeggiamenti del centenario della nascita di Federico Fellini, anche la città di Ferrara parteciperà attivamente, grazie alla Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini. Gli allievi della scuola hanno collaborato con Rai2 per la realizzazione del documentario. Ad alternare l’affascinante narrazione di Angelucci, oltre a interviste di repertorio e filmati legati alle grandi premiazioni, ci saranno infatti alcune scene estrapolate dal cortometraggio su Fellini prodotto dalla Scuola d’Arte Cinematografica Florestano Vancini di Ferrara.

Tutti gli allievi della scuola sono stati impegnati, come in un vero set professionale : gli attori hanno recitato i vari personaggi felliniani, i registi hanno ripreso e gestito le inquadrature delle scene, gli sceneggiatori hanno scritto il documentario.

Il progetto della scuola, da cui sono state estrapolate le scene per Rai 2, ha visto al lavoro gli allievi della Vancini, che hanno trasformato e reinterpretato il vissuto di Fellini - le sue paure, i suoi sogni, i suoi disegni, la sua sensorialità, il richiamo al mondo femminile, all’amore per Giulietta Masina, il suo realismo magico, la creatività legata alle maschere e al circo - in una fiction, dove un giovane regista, interpretato da un allievo, percorre una vicenda carica di simbolismo che si concluderà con la presa di coscienza che l’esperienza felliniana non è replicabile, perché Fellini resta unico e irripetibile.

Il documentario Rai è firmato dalla giornalista Laura Gialli, mentre la parte realizzata in collaborazione con la scuola Vancini è supervisionata da Alessio di Clemente, direttore artistico della scuola, Adriano Sforzi, responsabile corso regia, Vito Contento, responsabile corso sceneggiatura, Massimo Alì Mohammad, docente di regia. In collaborazione con Spazio Grisù, Comune di Ferrara e Controluce Produzione.