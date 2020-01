Elezioni regionali 2020: la lista dei candidati presidente

E dei consiglieri in lizza per l’Assemblea legislativa regionale

Elezioni regionali 2020: chiamati alle urne 3.515.539 elettori

Il giorno delle elezioni regionali 2020 si avvicina sempre di più. Per schiarirci le idee, ecco la lista completa dei candidati presidente e dei consiglieri in lizza per l'Assemblea legislativa regionale.

Sono sette, sostenuti da 17 liste, gli aspiranti alla presidenza della Regione nella tornata elettorale che si svolgerà domenica 26 gennaio.

Sono chiamati alle urne oltre 3,5 milioni di elettori: più esattamente, secondo la rilevazione del Ministero a 45 giorni dal voto, gli elettori sono 3.515.539. Di questi, 1.707.781 sono uomini e 1.807.758 donne. Sono 4.520 le sezioni in cui sarà possibile votare. A Ferrara le sezioni saranno 407 sezioni, mentre gli aventi diritto sono 285.716, nello specifico 137.515 maschi e 148.201 femmine.

Tutte le informazioni utili su come votare: clicca qui.

I 7 candidati alla carica di Presidente della Giunta

MARTA COLLOT: Potere al Popolo.

LUCIA BORGONZONI: Giovani per l’ambiente; Cambiamo - Popolo della Famiglia; Lega; Borgonzoni presidente; Fratelli d’Italia; Forza Italia.

SIMONE BENINI: Movimento 5 Stelle.

LAURA BERGAMINI: Partito Comunista.

STEFANO BONACCINI: Bonaccini presidente; Pd; Europa Verde; +Europa; Emilia-Romagna coraggiosa; Volt.

DOMENICO BATTAGLIA: Movimento 3V.

STEFANO LUGLI: L’Altra Emilia Romagna.

Candidati per l'Assemblea legislativa: circoscrizione di Ferrara

Nessuna lista a sostegno di Marta Collot .

. A sostegno di Lucia Borgonzoni:

​Giovani per l’ambiente: Lorenzo Lombardi, Sebastiano Canazza, Martina Galletto, Eleonora Tedesco.

Lega: Fabio Bergamini, Marco Pettazzoni, Chiara Montori, Veronica Negri.

Borgonzoni presidente: Elisa Trombin, Giorgio Ferroni, Laura Argia Beccari, Riccardo Forni.

Fratelli d’Italia: Mauro Malaguti, Rita Canella, Cesare Gaiani, Valentina Coppola.

Forza Italia: Vittorio Sgarbi, Gabriella Garda vedova Bergami, Michele Grilanda, Francesca Spadafora.

A sostegno di Simone Benini:

Movimento 5 Stelle: Claudio Fochi, Barbara Virgili, Donatella Pasqualini, Gian Luca Beccari.

Nessuna lista a sostegno di Laura Bergamini.

A sostegno di Stefano Bonaccini:

Bonaccini presidente: Alberto Bova, Edoardo Accorsi, Aurora Forni, Daniela Furiani.

Pd: Marcella Zappaterra, Marco Fabbri, Simonetta Renga, Dario Maresca.

Europa Verde: Marcello Novelli, Cinzia Vaccari, Ilaria Bortolotti, Paolo Silingardi.

+Europa: Sauro Borea, Renata Gagliani, Mario Zamorani, Cristina Sorio.

Emilia-Romagna Coraggiosa: Elena Ethel Schlein detta Elly, Flavio Romani, Angela Rita Alvisi, Leonardo Grassi.

Volt: Marcello Saltarelli, Emanuela Ferrari, Gillo Baldazzi, Arianna Vignetti.

A sostegno di Domenico Battaglia:

Movimento 3V: Simone Berti, Irene Barboni, Eufemia De Biasi, Mirko Marighella.

A sostegno di Stefano Lugli:

L’Altra Emilia Romagna: Stefano Lugli, Claudia Piva, Stefano Randelli, Stefania Soriani.