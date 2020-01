Addio a Franco Schönheit, ferrarese di origine ebraica sopravvissuto a Buchenwald

Aveva 92 anni

Si è spento ieri, martedì 14 gennaio 2020, nella sua casa di Milano, Franco Schönheit, ferrarese di origine ebraica sopravvissuto alla Shoah. Aveva 92 anni.

Nato nel giugno del 1927 fu arrestato insieme ai genitori il 25 gennaio 1944, e trasferito poi al lager di Buchenwald assieme al padre. Entrambi riuscirono a tornare dal lager nazista.

Il Sindaco di Ferrara Alan Fabbri, insieme a tutta l'Amministrazione comunale, ha espresso un profondo sentimento di cordoglio ai famigliari di Franco Schönheit. "Persona affabile, attenta e sensibile, ho avuto personalmente il piacere e la fortuna di incontrarlo e conoscerlo in occasione delle riprese del recente documentario sulla Shoah a Ferrara. - ha affermato il Sindaco di Ferrara - Con la sua vita e le sue azioni ci ha ricordato prima il dramma delle Leggi Razziali poi gli orrori dell’Olocausto. La sua testimonianza, tramandata in questi anni a diverse generazioni di studenti e adulti che non hanno mai vissuto quei tragici fatti, non verrà mai dimenticata dalla nostra città".