Tour ferrarese per Vasco Errani insieme ai candidati di Coraggiosa

La presidente della Provincia di Ferrara, Marcella Zappaterra, e il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, hanno preso carta e penna e hanno scritto al presidente, Paolo Garimberti, e al direttore generale Rai, Mauro Masi, per sollecitare una pronta iniziativa per quanto riguarda la questione del digitale terrestre e la non ricezione da parte di molti ferraresi del Tgr Emilia-Romagna