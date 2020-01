Biblioteca Rodari. Emilia Romagna Coraggiosa: sulla Cultura non bastano gli slogan

La candidata di Coraggiosa Angela Alvisi si rivolge al Sindaco di Ferrara

Di seguito la dichiarazione rivolta al Sindaco Fabbri della candidata alle elezioni regionali di Emilia-Romagna Coraggiosa:

"Caro Sig. Sindaco.

Quando alcune forze civiche hanno proposto di candidare Ferrara a Città italiana della Cultura lo facevano coscienti che per diventarlo bisognasse puntare sulla cultura diffusa e su progetti a lungo termine. Ovvero aprire nuove biblioteche, non chiudere quelle che ci sono perchè incapaci di gestirne il personale.

Insomma non basta copiare gli slogan, bisogna sapere anche cosa c'è dietro."