Alla Biblioteca Rodari servizi ridotti per carenza di personale

Aperture dimezzate in viale Krasnodar

Servizi ridotti questa settimana alla Biblioteca comunale Rodari, a causa di carenza di personale. Per tale motivo, a partire dal pomeriggio di oggi, martedì 14 gennaio 2020, la biblioteca di viale Krasnodar vedrà dimezzate le sue aperture.

La Direzione del Servizio biblioteche e Archivi del Comune di Ferrara comunica infatti che la Biblioteca Gianni Rodari (Viale Krasndodar 102), fra le più attive del territorio comunale, questa settimana rimarrà aperta solo giovedì pomeriggio (dalle 15 alle 18.30) per le "Belle Storie", incontri di lettura per i bambini, e sabato mattina (dalle 9 alle 13) grazie alla disponibilità del personale delle biblioteche Bassani e Ariostea.