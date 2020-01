Elezioni regionali del 26 gennaio, informazioni utili

Orari dei seggi, dove e come votare

Elezioni regionali del 26/01/2020

Il 26 gennaio si vota per l'elezione del presidente della Regione Emilia-Romagna e per il rinnovo del consiglio regionale. I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23. Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Chi vota

Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del Comune di Ferrara che avranno compiuto 18 anni entro il 26 gennaio 2020 (nati a tutto il 26 gennaio 2002). Gli elettori che risiedono in uno stato estero possono votare facendo rientro in Italia per esprimere il voto nelle sezioni di iscrizione del proprio Comune della Regione Emilia-Romagna.

Dove si vota

Il voto si esercita presentandosi di persona presso la sezione elettorale indicata sulla tessera elettorale. Si consiglia di verificare che l’indirizzo riportato sulla tessera coincida con quello di effettiva residenza. In caso contrario contattare l’Ufficio Elettorale (0532 419733).

Come si vota

Ci sarà un’unica scheda sulla quale esprimere sia il voto per uno dei candidati Presidente, sia il voto per le liste concorrenti.

Il voto può essere espresso nei seguenti modi:

tracciando solo un segno sul contrassegno di lista preferito: il voto si intende attribuito alla lista e al candidato presidente collegato;

tracciando solo un segno sul candidato presidente, non scegliendo alcuna lista collegata: il voto è attribuito solo al candidato presidente;

tracciando un segno sul candidato presidente e un segno sul contrassegno di una lista a lui collegata: il voto si intende attribuito al candidato presidente a alla lista collegata;

tracciando un segno sul candidato presidente e un segno sul contrassegno di una delle liste ad esso non collegata (voto disgiunto): il voto è attribuito al candidato presidente e alla lista votata.

Il sistema elettorale

La Legge regionale 21/2014 disciplina l’elezione dell’Assemblea Legislativa e del Presidente della Giunta regionale.

L’Assemblea Legislativa è composta da 50 consiglieri, compreso il Presidente della Giunta regionale.

I candidati alla carica di Presidente sono collegati a liste o gruppi di liste circoscrizionali (le circoscrizioni coincidono con le 9 Province della Regione).

Viene proclamato Presidente il candidato che consegue il maggior numero di voti a livello regionale.

Per quanto riguarda l’Assemblea Legislativa:

40 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base dei voti ottenuti in sede circoscrizionale, con recupero dei voti residui nel collegio unico regionale;

nel collegio unico regionale viene assegnato un premio di maggioranza, che assicura la rappresentanza delle minoranze. Gli altri 9 consiglieri, così assegnati, sono anch’essi scelti fra i candidati delle liste circoscrizionali sulla base dei voti ottenuti.

Tessera elettorale

Per essere ammessi al voto gli elettori dovranno esibire la tessera elettorale unitamente alla carta di identità o altro documento di identificazione munito di fotografia.

In caso di esaurimento dei diciotto spazi destinati all’ attestazione dell’avvenuta votazione, deterioramento, smarrimento o furto della tessera il cittadino deve richiedere un duplicato all’ufficio elettorale o presso uno degli uffici decentrati delle ex circoscrizioni. Il rilascio del duplicato della tessera avviene immediatamente.

Per quanto riguarda le tessere dei nuovi elettori (ad esempio i cittadini che hanno trasferito la loro residenza nel Comune di Ferrara) si segnala che l'Ufficio elettorale sta provvedendo alla consegna delle stesse mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Aperture straordinarie dell'Ufficio elettorale (via Fausto Beretta 19):

L’Ufficio elettorale sarà aperto, oltre ai consueti orari di apertura al pubblico, nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì 20 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 17:00

Martedì 21 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 17:00

Martedì 22 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 17:00

Giovedì 23 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 17:00

Venerdì 24 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 18:00

Sabato 25 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 18:00

Domenica 26 gennaio dalle ore 7:00 alle ore 23:00

Servizi gratuiti di trasporto pubblico per elettori con difficoltà di deambulazione

Il Comune di Ferrara organizza un servizio gratuito di trasporto ai seggi. Chi volesse usufruirne può prenotare il servizio telefonando ad una delle seguenti associazioni di volontariato:

Assistenza Pubblica Estense, 0532 903030, preferibilmente entro sabato 25 gennaio;

Croce Rossa Italiana, 0532 209400 digitando l'interno 2, oppure al 3204343882, prenotando i servizi entro sabato 25 gennaio alle ore 12.00.

Voto a domicilio

Gli elettori affetti da gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile (in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali), possono chiedere di votare presso il proprio domicilio facendo pervenire al sindaco del Comune di iscrizione elettorale una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano. La dichiarazione attestante questa volontà deve pervenire al Comune nel periodo compreso tra martedì 17 dicembre e lunedì 6 gennaio 2020 (la scadenza non è tassativa).

Voto assistito

Gli elettori portatori di disabilità, fisicamente impediti nell'espressione autonoma del voto (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i portatori di handicap di natura psichica quando la loro condizione comporti altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto) possono votare con l'assistenza di un accompagnatore.

Voto dall'estero

Per le elezioni regionali non è possibile votare dall'estero, né per corrispondenza, né in altro modo.

I residenti all'estero, iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), riceveranno una cartolina che li informa delle elezioni, comunica loro la data e dà notizia su come accedere alle agevolazioni di viaggio per rientrare in Italia e votare nella propria sezione elettorale.