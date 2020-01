Legge Nazionale contro l'Omotransfobia: la Ministra Bonetti ne discute a Ferrara

"Il 5% della popolazione mondiale è gay, perciò in questa scuola ce ne sono almeno 27 e io ne conosco uno!". La frase che per molti ha il sapore del gossip e per alcuni diventa una sentenza terrificante, scatena il putiferio nel liceo romano frequentato da Marco e Fabio, i protagonisti della graphic novel “Non ti avevo nemmeno notato” che sarà presentata domani, mercoledì 7 luglio alle 21.30 presso la libreria Melbookstore di Ferrara, nell’ambito della 8° edizione di Drink a book