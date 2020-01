Presidio in Piazza Municipale contro la Guerra in Iran

Sabato 11 gennaio alle 17

Il G.A.D. Gruppo AntiDiscriminazioni e la Rete Cambiavento chiamano a raccolta tutti e tutte coloro che vogliono dire no alla guerra, per un presidio che si terrà domani, sabato 11 gennaio, alle ore 17 in piazza Municipale a Ferrara.

Il presidio è stato organizzato dopo la notizia di qualche giorno fa dell’attacco iraniano a basi militari USA in Iraq, che ha fatto seguito all'uccisione del generale Soleimani.

"Ancora una volta si è scelto la guerra come strumento elettorale e di consenso.

Ancora una volta a farne le spese saranno prima di tutto i civili, a partire dalle bambine e dai bambini. E poco importa di quale sia il loro passaporto: restano vittime.

La guerra resta una schifezza. E per questo è importante dimostrare il nostro dissenso", affermano dal Gruppo GAD e Dalla Rete Cambiavento.

L'appoggio arriva anche dall'Altra Emilia Romagna, che "aderisce al presidio di sabato 11 gennaio alle 17 in piazza Municipale contro la guerra in Iran. L’Unione Europea e l’Italia devono assumere un ruolo di pace, invitiamo il governo italiano a ritirare le truppe dagli scenari di guerra per non essere complici dell’ennesimo massacro, dove come sempre, a pagarne le conseguenze saranno soprattutto i civili. L'Italia dica no alla guerra!".