Winter Brick: l'evento a tema Lego® torna a Ferrara

Sabato 11 e domenica 12 gennaio a Winter Wonderland

Questo fine settimana, sabato 11 e domenica 12 gennaio, la Fiera di Ferrara sarà sommersa da 2.500 metri quadrati di mattoncini LEGO® e i Valespo, due tra gli youtuber più amati dal popolo del web, saranno protagonisti degli eventi di Winter Wonderland - Natale in giostra.

Dopo aver richiamato lo scorso anno oltre 7.000 persone di tutte le età, Winter Brick, ovvero il principale evento a tema LEGO® della provincia di Ferrara, torna per la terza edizione nel più esteso luna park indoor d’Italia.

Curato dall’Associazione culturale Brickpatici, per due giorni offre al pubblico aree gioco e di creatività, la pista LEGO® Racers, il laboratorio robotico LEGO® Boost e Droidi, la mostra fotografica del gruppo Fotografia Costruttiva e opere originali realizzate coi mini laterizi danesi: ad esempio, “GigaFranco”, che riproduce in maxi scala un personaggio della serie Space, il Monte Olimpo, castelli medievali, pirati, vichinghi, diorami cittadini, soggetti di Star Wars, robottoni, la più grande città LEGO® vintage attualmente esposta in Europa, mezzi in movimento LEGO® Technic e lo stadio ferrarese Paolo Mazza, che ha richiesto ai Brickpatici oltre 600 ore di lavoro e l'impiego di circa 30.000 pezzi.

Al pupazzo Bricketto il compito di presidiare l’area LEGO®, dove non mancheranno alcune novità. Se il concorso “Piccoli costruttori LEGO®” è riservato ai bambini e ai ragazzi, il “Family Challenge” vedrà sfidarsi le famiglie, che avranno a disposizione un chilo di mattoncini e un’ora di tempo per assemblare la creazione più bella. In palio, naturalmente dei LEGO®. Per maggiori informazioni, www.winterbrick.it.

GLI EVENTI DEL WEEKEND:

Alle 12.00 di domenica, Winter Brick ospiterà la conferenza “LEGO® e autismo. L’utilizzo del LEGO® come terapia per i bambini affetti da disturbi dello spettro autistico”. Relatori Lorenzo Battaglieri, presidente dell’Associazione ValBricks, Silvia Togno, consulente pedagogico, Giulia Franceschi, specializzata nella progettazione di ambienti per persone affette da autismo, e l’insegnante della scuola d’infanzia Sara Endrizzi.

Spazio, infine, alla beneficenza con l’Associazione Giulia Onlus, che opera a favore dei bambini oncologici e cui andranno i fondi raccolti attraverso un gioco con premi LEGO®.

Il secondo evento speciale in programma punta a un target preciso – i follower delle star di YouTube – ed è fissato per le 15.00 di domenica 12 gennaio. A quell'ora è previsto l'arrivo a Winter Wonderland dei Valespo, all’anagrafe Valerio Mazzei ed Edoardo Esposito. Assurti a colpi di ‘vlog’ (videoblog) allo status di idoli di milioni di giovanissimi, i due ventenni romani incontrano in Fiera i propri fan, che possono così conoscerli, fotografarli e magari farsi autografare il libro “#VALESPO”, diventato un bestseller a tempo di record.

Ma non si esaurisce qui il menù dell’appuntamento organizzato da Eventi Spettacoli Snc, in collaborazione con Ferrara Fiere Congressi e con il patrocinio del Comune di Ferrara.

Nei 20.000 metri quadrati di padiglioni di Via della Fiera sono fruibili in piena sicurezza anche le giostre come il brucomela, il tagadà e gli autoscontri, i gonfiabili, la Dark House con fantasmi, vampiri e mummie, e il labirinto degli specchi. Per chi vuole rotolarsi in acqua senza bagnarsi c'è il grande rullo Water Ball. Senza contare la gondola della Piccola Veneziae Il Castello di Aladino con scivoli, palline e percorsi a ostacoli; i tappeti elastici e ilJumping, per saltare e fare evoluzioni in aria; i giochi a premio e a gettone. Doppia sessione (11.45 e 17.30) per Winter Circus, il circo privo di animali, mentre il teatro dei burattini è fissato per le 15.45. A ciclo pressoché continuo, il truccabimbi e la baby dance con gli animatori e la mascotte Winterello; la parata dei personaggi dei cartoni, con i quali ballare e farsi un selfie; lo show delle bolle di sapone giganti e quello di micro-magia; la caccia altesoro e gli atelier creativi.

Sempre in funzione, una pizzeria, una piadineria, un’hamburgeria e un bar.

Orari di apertura: 10.30-20.30.

Ulteriori informazioni al sito www.winterwonderlanditalia.com.